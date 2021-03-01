أنجلينا جولى تشعل الصراع بين براد بيت وجورج كلونى

تداولت العديد من الأنباء التي أفادت بوجود خلاف كبير وقع بين نجوم هوليود براد بيت وجورج كلوني، بسبب تدخل الأخير فى حياته الشخصية، خاصة حالة التوتر التي يعيشها مع النجمه العالمية أنجلينا جولي.ووفقًا لموقع "ستار"، فإن الخلافات بين براد بيت وجورج كلوني ليست وليدة اللحظة، وذلك لأن ثنائي هوليوود اعتادوا الحروب الباردة منذ سنوات، خاصة بعد إعلان ارتباط أنجلينا جولي وبراد بيت.وذكر مصدر مقرب لبراد بيت أن هناك غيرة كبيرة بين الأخير وكلوني بدأت عندما كان الأول معجبًا بأنجلينا جولي، مشيرًا إلى أنها لم تكن تحب جورج أبدًا، وكانت تعتقد دائمًا أنه كان له تأثير سيء على حياتها.وأكد المصدر أن أنجلينا جولي كانت دائمًا تشعر بالغضب من جورج كلوني الذي كان يتعمد أن يبعد براد بيت عنها وعن أطفالها، حيث كان الأخير دائم التكسع ويستمتع بشرب الكثير من الكحوليات بفضل نصائحه.وقال المصدر إن براد بيت يشعر بالندم تجاه علاقته السيئة بأنجلينا جولي وأطفاله، ودائمًا يقول إنه طعن في ظهره من قبل جورج كلوني.