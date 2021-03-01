كيت وينسليت: استعد لمفاجأة كبيرة للمشاهدين

أعربت النجمة العالمية كيت وينسليت، أنها تستعد للمشاركة في عمل درامي جديد سيكون دورها مفاجأة كبيرة للمشاهدين.ووفقًا لصحيفة "the news intarnational" صرحت وينسلت بأنها تشعر بالقلق على أعمالها المقبلة بسبب زيادة شعبية فيلمها المثير بعنوان "Contagion" الذي تم طرحه في توقيت مبكر من انتشار وباء كورونا المستجد عالميًا، مشيرة إلى أنها تخشى من التأثير السلبي لأنتشاره لأنه سيضعها في تحدي كبير اثناء اختيار أعمالها المقبلة.وعلى صعيد آخر، أعربت كيت وينسليت عن شعورها بالقلق بسبب وزنها الزائد، الذي تعاني منه الآن بسبب العزلة الاجتماعية التي سببها انتشار فيروس كورونا عالميًا.وأكدت وينسلت أنها أصبحت مؤخرًا تعتمد على العجين المختمر في معظم أكلاتها الأمر الذي جعلها تكتسب العديد من الكيلوجرامات بشكل ملحوظ.