مادلين طبر تنعى يوسف شعبان: «وداعا يا طيب يا جدع»

نعت الفنانة اللبنانية مادلين طبر النجم القدير يوسف شعبان الذي رحل عن دنيانا أمس الأحد داخل مستشفى العجوزة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.وقالت مادلين طبر في تصريح لـ"الدستور" في رثاء يوسف شعبان: "فقدت السينما المصرية واحد من أهم كبار النجوم، أول مرة أقف معه أمام الكاميرا كان في مسلسل "ما وراء النهر" قصة الأديب الكبير طه حسين وسيناريو بشير الديك وإخراج فايز حجاب عام 1996".و أضافت: "لن أنسى أنه من ساعدني في الحصول على عضوية دائمة في نقابة الفنانين المصرية وداعا يا طيب يا جدع".جدير بالذكر أن الفنان الكبير يوسف شعبان قد أصيب بفيروس كورونا في الأيام الماضية، ودخل على إثرها أحد مستشفيات المهندسين، وبعدما تدهورت حالته الصحية، تم نقله للعناية المركزة بمستشفى العجوزة إلى أن وافته المنية أمس عن عمر يناهز 90 عاما.