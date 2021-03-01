رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الفيليبين تلقت أولى جرعات لقاح «كورونافاك» الصينى

الإثنين 01/مارس/2021 - 04:06 ص
كورونافاك
كورونافاك
وكالات
طباعة
تلقّت الفيليبين 600 ألف جرعة لقاح مضادّ لكوفيد-19 أرسلتها الصين، ما سيُتيح بدء حملة التطعيم في البلاد على الرّغم من المخاوف بشأن فاعليّة لقاح "كورونافاك".

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" سيكون عدد من كبار المسؤولين الحكوميّين والعاملين في مجال الصحّة أوّل من يتلقّى هذا اللقاح يوم الإثنين، بعد أسبوع على نيله موافقة عاجلة من هيئة تنظيم الأدوية الفيليبينية.

وتعرّضت حكومة الرئيس الفيليبيني رودريجو دوتيرتي لانتقادات بسبب التأخير في تأمين اللقاحات. وكان دوتيرتي حاضرًا لدى تسلّم اللقاحات في قاعدة جوّية عسكريّة.

وتنتظر البلاد أيضًا وصول نحو 525 ألف جرعة من لقاح المجموعة السويديّة البريطانيّة أسترازينيكا في إطار برنامج كوفاكس الذي أنشأته منظّمة الصحّة العالميّة والتحالف من أجل اللقاحات (جافي) مع شركاء آخرين لتوزيع اللقاحات في البلدان الفقيرة. لكنّ وزير الصحة فرانسيسكو دوكي أعلن أنّ هذا التسليم سيتأخّر أسبوعًا بسبب مشاكل في عمليّات التوصيل في كلّ أنحاء العالم.

ولم تكُن هيئة الأدوية الفيليبينية قد نصحت في بادئ الأمر باستخدام لقاح "كورونافاك" للعاملين في مجال الرعاية الصحّية وذلك بسبب انخفاض معدّل فاعليّته مقارنةً بلقاحات اخرى. غير أنّ مجموعة استشاريّة تُقدّم المشورة للحكومة سمحت باستخدامه لمن يرغبون في ذلك. لكنّ الكثير من مقدّمي الرعاية الصحية يُفضّلون انتظار وصول لقاحات أخرى.

وفي مستشفى الفيليبين العام، وهو أحد المؤسّسات الرئيسيّة التي تستقبل مصابي كوفيد-19، يرغب 10% فقط من الطاقم في تلقّي لقاح "كورونافاك"، حسب ما قال المتحدّث باسم المنشأة الطبّية جوناس ديل روزاريو لوكالة فرانس برس.

وللمقارنة، فإنّ 94% قد سجّلوا أنفسهم للحصول على لقاح فايزربايونتيك، وفق ما صرّح ديل روزاريو الذي اختار هو أيضًا عدم تلقّي لقاح "كورونافاك".

موضوعات متعلقة

التعليم: من يتعرض لصعوبة خارجة عن إرادته بالامتحان لن يُضر إطلاقًا

زوجة أيمن نور تفضح إعلاميي الإخوان

استعراض السيسي جهود استئناف الدراسة وإرجاء قانون الشهر العقاري الأبرز بالصحف

«مش هدخل الامتحان وهعمل محضر».. وزير التعليم يعلق على رسالة طالب ثانوية

الصور

image description

محافظ أسيوط يقدم العزاء لأسرة ضحايا المنزل المنهار بقرية أولاد بدر

image description

محافظ دمياط تبحث حل مشاكل أهالي كفر الغوابين

image description

مبادرة لتخفيض أجرة التاكسي في الزقازيق.. ومؤسسها: فوجئت بالإقبال (صور)

image description

أسيوط: مساعدات مادية وعينية لمتضرري المنزل المنهار بأولاد بدر بمركز الفتح

image description

محافظ أسيوط يتفقد لجان امتحانات الصف الثاني الثانوي بعدد من المدارس

الأكثر قراءة

السيسى يطمئن على إجراءات استئناف الفصل الجامعى الثانى.. ويوجه بالالتزام بإجراءات سلامة الطلاب

«ذهبت للعزاء بملابس مغرية».. موقف محرج فى حياة نبيلة عبيد

ثورة راقصات مصر على يوسف شعبان.. «ربنا هيحاسبنا»

الحكومة: تأجيل تسجيل الشقق حتى نهاية ديسمبر 2021

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

تحرير41 محضر تمويني في حملات على المخابز والأسواق بالمنيا

منوعات

الفلبين تبدأ حملة التطعيم ضد كورونا

رصد حوت عنبر نافق طوله 18 مترا فى الصين

إضاءة أنوار دور السينما الألمانية فى دعوة من أصحابها للخروج من الإغلاق

الزمالك يواجه وادى دجلة بهدف تعزيز صدارته للدورى

أيام زمان

«السينما ظلمتنى».. اعترافات يوسف شعبان

ثورة راقصات مصر على يوسف شعبان.. «ربنا هيحاسبنا»

سيارته تحطمت تماما.. تفاصيل الحادث الذى نجا منه يوسف شعبان بأعجوبة

«ساعدها على تعلم الوضوء والصلاة».. حكاية مريم فخر الدين مع «الشعراوي»

مقالات الرأي
منى رجب
النظام العبودى انتهى اسما وشكلا لكنه مازال يحكم داخل النفوس
ماجد حبته
إفلاس تونسى.. مالى وسياسى
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
فساد الرأي
مؤمن المحمدي
مكسب بزرميط
المزيد

الثقافة

تشييع جثمان أرملة يوسف إدريس من مسجد السيدة نفيسة.. والعزاء مقتصر على العائلة

نسمة يوسف إدريس تنعى والدتها: «لن أقبل عزاء ولا رثاء فى أمى»

وفاة رجاء الرفاعى أرملة الكاتب يوسف إدريس

طائران أزرقان.. للكاتب ديفيد هربرت لورانس قصة عن غيرة المرأة