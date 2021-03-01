محادثات فى بريطانيا لإنقاذ صناعة الضيافة

أجرى مسؤولو وزارة الخزانة في المملكة المتحدة محادثات مع قادة صناعة الضيافة من أجل تجميد جميع رسوم المشروبات الكحولية، حسبما ذكرت صحيفة تليجراف نقلًا عن مصادر لم تحددها.وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المحادثات تشمل خفضا في ضريبة القيمة المضافة للحانات والمطاعم والنوادي التي يمكن أن تتخطى موعد 21 يونيو، في الوقت الذي يمكن فيه رفع قيود الإغلاق المفروضة بسبب كوفيد19- بالكامل، وربما في العام الجديد.