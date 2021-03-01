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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

خامنئى: علينا تخصيب اليورانيوم بدءًا من اليوم

الإثنين 01/مارس/2021 - 07:44 ص
خامنئى
خامنئى
وكالات
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دعا المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، إلى البدء في تخصيب اليورانيوم "من اليوم"، عقب إعلان طهران رفضها مقترحًا أوروبيا لعقد اجتماع غير رسمي مع دول 4+1 بمشاركة الولايات المتحدة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" تحدث قائلًا: "في اليوم الذي ينفد فيه النفط، ستصير الطاقة النووية التي تنتج بنظافة أكثر وتكلفة أقل أمرا شائعا".

وأضاف: "لا يمكن أن يبدأ التخصيب حينذاك.. علينا أن نبدأ من اليوم، وعلينا أن نبدأ من الآن لكي نكون مستعدين ونمتلك هذه القدرة".

وتابع: "الغربيون المستكبرون يريدون أن تحتاجهم إيران في اليوم الذي تحتاج فيه إلى الطاقة النووية لكي يتمكنوا من فرض شروطهم ويتحكموا بها ويبتزوها".

ونقل المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان أبو الفضل عموئي، عن رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية علي أكبر صالحي، قوله: "طهران بدأت بتركيب أجهزة جديدة الطرد المركزي من جيل IR2 وIR6 في موقع فوردو النووي".

وأشار إلى أن صالحي وخلال الاجتماع، لفت إلى أن "منظمة الطاقة النووية الإيرانية كلفت بإنتاج 120 كغم من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% في غضون عام واحد، وبناء على ذلك فقد تم لحد الآن إنتاج 25 كغم من إجمالي هذه الكمية".

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