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الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مجلس وزراء الداخلية العرب يعلن دعم السعودية بشأن قضية خاشقجى

الإثنين 01/مارس/2021 - 03:58 ص
مجلس وزراء الداخلية
مجلس وزراء الداخلية العرب
وكالات
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قالت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب إنها تابعت باهتمام بيان الخارجية السعودية ردا على تقرير الاستخبارات الأمريكية بشأن مقتل خاشقجي والذي خلا من أي معطيات أو أدلة.

وثمنت الأمانة العامة ما تضمنه بيان الوزارة من حقائق تثبت دون أدنى شك دور المملكة المشهود وقيادتها الرشيدة في تعزيز قيم الحق والعدل، مقدرة أيما تقدير الاستقلال التام الذي يتمتع به القضاء السعودي، وتعاطيه مع تلك الجريمة بكل نزاهة وحياد.

وعبرت الأمانة العامة عن تقديرها البالغ للدور البناء الذي تقوم به المملكة في تحقيق الأمن والسلم في المنطقة والعالم، ووقوفها في طليعة الدول في مواجهة الإرهاب ومحاربة الجريمة وتعزيز حقوق الإنسان.

وأعربت الأمانة العامة عن إكبارها البالغ لجهود الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في تحقيق التنمية والإزدهار في المملكة، ودعم الأمن والسلم الدوليين.

وأكدت تأييدها التام لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة لضمان أمنها ومواجهة الحملات التي تهدف إلى النيل منها ومن رموزها الوطنية وقيادتها الحكيمة.

وقالت الاستخبارات الأمريكية في تقريرها، الذي نشر الجمعة، إنها تقدر أن ولي العهد السعودي وافق على عملية في اسطنبول بتركيا لاعتقال أو قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، فيما أعلنت وزارة الخارجية السعودية في بيان الجمعة، رفضها القاطع لما ورد في التقرير من "استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة".

وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر 2018، داخل قنصلية الرياض بمدينة اسطنبول التركية، في قضية هزت الرأي العام الدولي.

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