مقتل 9 عناصر من «حركة الشباب» بالصومال

أعلنت القوات الصومالية مقتل تسعة عناصر من "حركة الشباب" المتطرفة، خلال تصديها لهجوم شنه عناصر الحركة على منطقة قنسحطيري بمحافظة باي.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال محمد مختار عبدي، نائب رئيس منطقة قنسحطيري للشؤون الأمنية، في تصريح، إن "ميليشيات الشباب المتطرفة تكبدت خسائر فادحة، حيث قتل تسعة منهم، وأصيب 12 بالإضافة إلى اعتقال آخرين".وتعرض أحمد عبد الله عريف، رئيس مديرية "ياقشيد" في الصومال، صباح أمس الأحد، إلى محاولة اغتيال فاشلة بتفجير لغم أرضي عن بعد عند مرور سيارته بمنطقة "دار السلام" في العاصمة مقديشو.ولم تتحدث المصادر الإعلامية المحلية عن وقوع إصابات خلال الانفجار، فيما تأكدت نجاة المسؤول المستهدف بالكمين.