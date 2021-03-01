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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن تعد «إجراءات إضافية» ضد مسؤولين فى ميانمار

الإثنين 01/مارس/2021 - 03:53 ص
جيك سوليفان
جيك سوليفان
وكالات
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قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إن الحكومة الأمريكية تعد "إجراءات إضافية" في الأيام المقبلة ضد المسؤولين عن حملة القمع العنيفة والانقلاب العسكري في ميانمار.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" أضاف سوليفان في بيان: "سنواصل التنسيق عن كثب مع الحلفاء والشركاء في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وحول العالم لمحاسبة المسؤولين عن العنف".

وتابع قائلا: "نعد إجراءات إضافية لفرض مزيد من العقوبات على المسؤولين عن اندلاع العنف الأخير والانقلاب... سيكون لدينا المزيد لنشاركه في الأيام المقبلة".

وأعلنت الولايات المتحدة في الـ23 من فبراير عن فرض عقوبات على عضوين في المجلس العسكري في ميانمار، وهددت بمزيد من الإجراءات، بسبب انقلاب الأول من فبراير الجاري.

ويتصاعد التوتر في ميانمار على خلفية تواصل المظاهرات المعارضة للانقلاب العسكري، والمطالبة بالإفراج عن الزعماء المدنيين المعتقلين، وفي مقدمتهم رئيسة حزب "الرابطة الوطنية للديمقراطية"، أونج سان سو تشي.

وازداد الوضع في ميانمار توترا، في ظل ورود تقارير عن اقتياد الزعيمة المعتقلة، رئيسة "الرابطة الوطنية للديمقراطية" أونغ سان سو تشي، إلى جهة مجهولة من منزلها في العاصمة نايبيداو حيث كانت قيد الإقامة الجبرية منذ الانقلاب.

واستولى العسكريون على الحكم في ميانمار أوائل شهر فبراير، بدعوى تزوير نتائج الانتخابات التي جرت في نوفمبر وفازت فيها "الرابطة الوطنية للديمقراطية".

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