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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأردن.. اعتماد الثانى من مارس من كل عام يوما لمدينة عمان

الإثنين 01/مارس/2021 - 03:46 ص
مجلس الوزراء الأردني
مجلس الوزراء الأردني
وكالات
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قرر مجلس الوزراء الأردني، الموافقة على اعتماد الثاني من شهر مارس من كل عام يوما لمدينة عمان، وذلك في إطار الاحتفاء بمرور 100 عام على تأسيس الدولة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "بترا" يأتي القرار تخليدا لحدث مهم في تاريخ الدولة الأردنية، يتمثل في وصول الملك المؤسس عبد الله الأول إلى مدينة عمان في الثاني من مارس عام 1921، حيث غدت المدينة عاصمة لإمارة شرق الأردن، وفيما بعد عاصمة للمملكة الأردنية الهاشمية.

وستنفذ أمانة عمان، تزامنا مع هذا القرار، مجموعة من النشاطات الإعلامية والميدانية إحياء ليوم مدينة عمان ورمزيته التاريخية.

ويعتبر يوم المدينة حدثا رسميا تعارفت عليه العديد من مدن العالم، ويتم خلاله استحضار تاريخ المدينة واستشراف مستقبلها، وتعظيم دور ساكنيها وزائريها الذين تقوم على خدمتهم وتتفاعل معهم وتسعى لإيجاد البيئة النموذجية لتحقيق رؤيتها المستقبلية.

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