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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق.. مقتدى الصدر يهدد بحملة برلمانية حال تأخر وصول لقاح كورونا

الإثنين 01/مارس/2021 - 03:44 ص
مقتدى الصدر
مقتدى الصدر
وكالات
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هدد زعيم "التيار الصدري" العراقي مقتدى الصدر، بالقيام بحملة برلمانية "شديدة" في حال تأخر وصول اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى البلاد.

وحسبما افادت وكالة أنباء "تاس" قال الصدر: "هناك تقصير واضح من الحكومة بخصوص وصول اللقاح ضد الوباء المتفشي.. وإن لم يصل بالموعد المحدد فلنا حملة برلمانية شديدة".

وتابع: "مضافا إلى أن مجانيته حين وصوله لا يعني أنه لن يكون بعيدا عن ايدي الفاسدين وأخذ الأموال من الشعب لحجة أو أخرى كتقديم تطعيمه على الآخرين أو بيعه في الأسواق بصورة غير قانونية وما شاكل ذلك..فالحذر وإلا فاننا مضطرون للقيام بما يلزم ضمن الأطر القانونية".

ونصح بـ"البدء بتسجيل أسماء المواطنين ابتداء من المناطق النائية والفقيرة لأنها أشد عرضة للجائحة".

وأضاف: "مضافا إلى أن التطعيم باللقاح لا يكون نهائيا بل يجب الوقاية من المرض كما يقول المختصون وذلك بالابتعاد عن التجمعات والالتزام بالوقاية من خلال الكمامات وما شاكل ذلك، فعلى المواطنين الالتزام بذلك".

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