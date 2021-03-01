خفر السواحل الأمريكى ينقذ طيارين تخليا عن طائرتهما بعد تعطلها بسواحل هاواى

أعلن خفر السواحل الأمريكي عن إنقاذ مدرب طيران وتلميذه، بعد تعطل محرك طائرتهما وتخليهما عنها، قبالة سواحل هاواي.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال مركز تنسيق الإنقاذ المشترك لخفر السواحل، إن "طاقم إنقاذ مروحية تابعة لخفر السواحل من محطة باربرز بوينت الجوية في أواهو، تمكنوا من الوصول إلى الطيارين بعد حوالي ساعة من قفزهما من الطائرة على بعد ثمانية أميال من ساحل لاناي، سادس أكبر جزيرة في هاواي".وقال مسؤولو خفر السواحل إنهم "تلقوا مكالمة حوالي الساعة 5:49 مساء (بحسب التوقيت المحلي)، من مرفق مراقبة الحركة الجوية في مطار دانيال إينوي الدولي، الذي أبلغهم أن طائرة كانت تعاني من مشكلة في المحرك من المحتمل أنها غرقت في مياه المحيط".