أرمينيا تنفى شائعات عن تسلل مجموعة تركية خاصة إلى البلاد

نفى جهاز الأمن القومي الأرمني، شائعات حول تسلل مجموعة خاصة من الجيش التركي إلى البلاد، محذرا مواطنيه من الإنجرار وراء تلك الشائعات.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال: "المعلومات التي نشرتها وسائل الإعلام بشأن دخول ممثلين عن مجموعة خاصة من القوات المسلحة للجمهورية التركية إلى أرمينيا لا تتوافق مع الواقع".وأضاف: "نحث مواطنينا مرة أخرى على عدم الاستسلام للتضليل الإعلامي، وتوخي اليقظة بالامتناع عن نشر معلومات لم يتم التحقق منها".وذكر موقع "لايف نيوز" الأرمني، في وقت سابق، أن "مجموعة خاصة من تركيا تتألف من 13 شخصا عبرت الحدود الجورجية الأرمنية".وأشار، إلى أن "المجموعة تضم ممثلين عن دائرة العمليات في الجيش الميداني الثالث والاستخبارات العسكرية ودائرة التخطيط وتنسيق المخابرات، وأنها ستشارك مباشرة في عملية تصفية رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الأرمنية أونيك غاسباريان بالإضافة إلى جنرالات آخرين".واندلعت أزمة سياسية في يريفان بين رئيس الوزراء نيكول باشينيان ورئيس هيئة الأركان أونيك غاسباريان، وخروج مظاهرات مؤيدة لكلا الطرفين تطالب باستقالة الطرف الآخر.