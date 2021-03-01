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الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب: ليس لدينا خطط لتشكيل حزب جديد للتنافس مع الجمهورى

الإثنين 01/مارس/2021 - 04:17 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أنه لا يخطط لتشكيل حزب جديد يكون منافسا للحزب الجمهوري.

وقال ترامب في كلمته أمام أنصار الحزب الجمهوري في ولاية فلوريدا: "حملة بايدن كانت مليئة بالأكاذيب ونتائجه كارثية في الشهر الأول من حكمه".

وأضاف: "سنكون موحدين وأقوياء أكثر من ذي قبل وسنحارب التطرف والشيوعية"، مشددا على أنه "قد أقرر الفوز عليهم في الانتخابات الثالثة، وبايدن فشل في حماية البلاد".

وتابع: "علينا أن لا نسمح بتدفق مشاكل الآخرين إلى بلدنا وقد أوقفنا دخول المجرمين والأشرار.. المهاجرون غير الشرعيين يساهمون في نشر (الفيروس الصيني) في بلادنا".

وأشار إلى أنه "يجب علينا الوقوف بثبات لتأمين الحدود والحكومة الجديدة فشلت بالتعامل مع ملف الهجرة.. إدارة بايدن تمنع الأطفال من الحصول على التعليم وتغلق المدارس أمام المواطنين".

ويعد المؤتمر أول ظهور شعبي للرئيس السابق عقب مغادرته البيت الأبيض، حيث اصطدم ترامب بعدد من أعضاء الحزب الجمهوري الذين رفضوا مسعاه للإطاحة بالانتخابات الرئاسية، وأيدوا مساءلته في الكونجرس.

يذكر أن موقع "أكسيوس"، نقل عن كبار حلفاء ترامب قولهم، إن "الرئيس السابق، يسعى إلى إيصال هذه الرسالة إلى قادة الحزب بعد أن أحكم قبضته على القاعدة الجمهورية، كما أنه سيعمل على إظهار نفوذه على الحزب في خطاب رئيسي بعنوان - استعراض القوة".

وقال مستشار قديم، إن "خلاصة رسالة ترامب ستكون: ربما لا أمتلك حسابا على "تويتر" أو مكتبا في البيت الأبيض.. لكنني ما زلت مسؤولا"، معتبرا أن "الانتقام هو هوسه".

وعلم الموقع الأمريكي أن مستشاري ترامب سيلتقون به في منتجع "مار إيه لاغو" في فلوريدا هذا الأسبوع للتخطيط لتحركاته السياسية المقبلة.

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