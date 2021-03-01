وفيات كورونا فى المكسيك تتجاوز الـ185 ألف حالة

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، تسجيل 458 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 185715 حالة.وأظهرت بيانات الوزارة تسجيل 2810 إصابات مؤكدة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى مليونين و86938 حالة.وترجح الحكومة أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أعلى بكثير من الحالات المؤكدة.