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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمم المتحدة تدين هجوما فى الحديدة اليمنية أودى بحياة 5 مدنيين

الإثنين 01/مارس/2021 - 02:21 ص
الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
وكالات
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دانت الأمم المتحدة هجوما على محافظة الحديدة اليمنية أدى إلى مقتل خمسة مدنيين بينهم امرأة وطفل.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، لم تحدد بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، التي تشرف على اتفاق سلام هش في منطقة ساحل البحر الأحمر، مصدر الهجوم الذي أصاب منزلا في منطقة سكنية بمديرية الحوك.

وقالت في بيان إن "المنطقة شهدت تبادلا مكثفا لإطلاق النار خلال الأشهر الماضية بين التحالف العسكري الذي تقوده السعودية، ويدعم الحكومة المعترف بها دوليا، وجماعة الحوثي".

وذكر موقع "قوات الساحل الغربي" وهو الموقع الرسمي لقوات التحالف، أن الحوثيين أصابوا المنزل بقذائف مورتر. وحمّلت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين الضربات الجوية للتحالف المسؤولية عن سقوط القتلى.

ونص اتفاق الحديدة، الذي تم التوصل إليه في محادثات سلام برعاية الأمم المتحدة في عام 2018، على إعادة انتشار القوات من الجانبين لكن لم يتم تنفيذه بالكامل على الرغم من صمود الهدنة إلى حد كبير.

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