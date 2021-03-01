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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

نسمة يوسف إدريس تنعى والدتها: «لن أقبل عزاء ولا رثاء فى أمى»

الإثنين 01/مارس/2021 - 02:06 ص
رجاء الرفاعي
رجاء الرفاعي
آلاء حسن
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نعت الدكتورة نسمة يوسف إدريس، وفاة والدتها رجاء عبدالرحمن الرفاعي، التي رحلت عن عالمنا منذ قليل، بكلمات مؤثرة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلة: "خسوف الشمس.. الشمس لا تنطفئ أبدا، وإنما تختفي لوهلة لتضيء بقاع أخرى مترامية الأبعاد.. سيظل دفئك وشعاعك ووهج قلبك وروحك وشعرك الأحمر الملتهب كطاقة نور لا تنطفئ ولا تندثر، سيظل يحمينا ويؤنسنا ويعلمنا أن الشجاعة اُسلوب حياة.. وأن الحب طريق صعب نرسمه بدمائنا قبل أرواحنا".

وتابعت: "أن عيونك الخضراء، خضار الخير والسلام والجمال هي موطننا الأصلي الحقيقي المتأصل في كل من عرفك وأحبك لن أقبل عزاء ولا رثاء في أمي، السيدة الفاضلة مصممة الحلي رجاء يوسف إدريس (الاسم الذي اختارته لنفسها) لأن مثلها لا يفنى، ستظل دائما وأبدا حية فينا وبينا ولينا.. كل ما أطلبه من اصدقائي هو الدعاء لها بالمغفرة والسلام الأبدي الذي تستحقه لأن كل من عرفها قطعا أيقن أنها ملاك واليوم فقط تنثر جناحيها وتعود إلى حيث تعيش الملائكة".

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