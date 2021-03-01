وفاة رجاء الرفاعى أرملة الكاتب يوسف إدريس

غيب الموت، منذ قليل، رجاء عبدالرحمن الرفاعي، زوجة الأديب الراحل يوسف إدريس، الذي وافته المنية في 1 أغسطس عام 1991 عن عمر ناهز الـ64 عاما.وكتب الدكتور حسين حمودة، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "رجاء الرفاعي.. إلى لقاء: رجاء الرفاعي (رجاء يوسف إدريس).. الجميلة الطيبة المبدعة المبتسمة التي عاشت حياتها متفائلة دائما.. رحلت وتركت أثرا جميلا سوف يظل باقيا في كل من اقترب منها أو عرفها... سأفتقدها كما أفتقد روحي وقد غابت.. يا رجاء.. إلى لقاء".