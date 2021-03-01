أسعار الذهب فى مصر اليوم الإثنين 1-3-2021

يقدم لكم موقع «الدستور» في ضوء خدماته المتنوعة، أسعار الذهب مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 1-3-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة في الأسواق المحلية المصرية.علي المستوي المحلي، أستقرت أسعار الذهب اليوم في الأسواق المحلية ليسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن، نحو 765 جنيهًا للجرام الواحد، غير شاملة المصنعية بمحال الذهب، التى تختلف من محل لآخر ومن عيار لآخر.أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 1-3-2021سعر أوقية الذهب عيار 24سجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27125 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلي جودة والأقل تشكيلًا في مصر.سعر كيلو الذهب عيار 24سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ حوالى 875 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 (875 جنيهًا)واستقر سعر جرام الذهب عيار 24، ليسجل 875 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى في مصر لأن جودته أعلى.سعر جرام الذهب عيار 21 (765 جنيهًا)فيما لم يتغير سعر جرام الذهب عيار 21 بشكل ملحوظ في بداية التعاملات ليسجل 765 جنيهًا، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.سعر جرام الذهب عيار 18 (653 جنيهًا)كما شهد سعر جرام الذهب عيار 18 ثباتا ليسجل 653 جنيهًا فى التعاملات الآن بسوق الذهب؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.سعر الجنيه الذهب اليوم (6120 جنيهًا)وبلغ سعر الجنيه الذهب في مصر 6120 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي.جدير بالذكر، أن أسعار الذهب اليوم في مصر تشهد تغيرًا بشكل لحظي كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية، نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما تشهد المبيعات تراجعًا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.