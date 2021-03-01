خالد جلال ينعى يوسف شعبان

نعى المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، الفنان الكبير يوسف شعبان الذي وافته المنية، مساء أمس الأحد.وقال المخرج خالد جلال: "لقد ترجل أحد فرسان الفن المصري عن جواده، تاركا إرثا فنيا كبيرا في السينما والمسرح والتلفزيون.. لقد كان يوسف شعبان صاحب تأثير كبير في الحياة الفنية سواء من خلال أعماله الفنية التي تمكن من أن ترسخ في وجدان المشاهدين منذ بدايته في حقبة الستينيات عبر السينما والمسرح، ثم تألقه في الدراما التلفزيونية ومشاركته في العمل الوطني الهام رأفت الهجان والعديد من الأعمال الاجتماعية التي مست مشاعر الجمهور".وتابع: "وامتد تأثير شعبان إلى العمل العام عندما شغل منصب نقيب المهن التمثيلية".يذكر أن قطاع شئون الإنتاج الثقافي قد كرم الفنان الكبير يوسف شعبان في احتفالات ذكرى نصر أكتوبر عام 2019 بوصفه أحد الفنانين الذين شاركوا في أعمال وطنية فنية هامة وقد تسلم التكريم من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة والمخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي.