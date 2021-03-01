الزمالك يواجه وادى دجلة بهدف تعزيز صدارته للدورى

يحل الزمالك ضيفا على فريق وادي دجلة اليوم الإثنين باستاد السلام في إطار الجولة الرابعة عشر من الدوري الممتاز.ويسعي الزمالك إلى تحقيق الفوز وقنص الثلاث نقاط لتعزيز صدارته للدوري الممتاز قبل خوض الأهلي مبارياته المؤجلة، حيث يحتل الفارس الأبيض المركز الأول برصيد 29 نقطة من 9 انتصارات وتعادلين وهزيمة واحدة.كما يسعي الزمالك لتحقيق فوز معنوي قبل خوض المواجهة الصعبة أمام الترجي التونسي في السادس من مارس بملعب رادس في الجولة الثالثة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا خاصة وأن الفارس الأبيض لم يحقق أي فوز في المجموعة حتى الآن واكتفي بتعادلين أمام كلا من مولودية الجزائر وتونجيت السنغالي.واختار البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي الزمالك، قائمة الفريق للقاء وادي دجلة، وهم في حراسة المرمى محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد عواد.أما في خط الدفاع، محمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمود حمدي "الونش" بعد تعافيه من الإصابة، ومحمد عبد السلام وعبد الله جمعة وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي، وفي خط الوسط فرجاني ساسي وطارق حامد ويوسف "أوباما" ومحمد أشرف "روقا" وإسلام جابر وإمام عاشور وأشرف بن شرقي، وفي خط الهجوم سيف الدين الجزيري وحميد أحداد ومروان حمدي وحسام أشرف وأسامة فيصل.وقرر باتشيكو استبعاد كل من محمد أبو جبل حارس الفريق، بالإضافة إلى حازم إمام ظهير أيمن الفريق الأبيض وأحمد سيد زيزو وشيكابالا.في المقابل يدخل دجلة المباراة ولابديل أمامه إالا تحقيق الفوز والثلاث نقاط خاصة وأن الفريق في وضع صعب للغاية في الدوري، حيث يحتل دجلة المركز الأخير برصيد 7 نقاط من انتصار وحيد و4 تعادلات وخسر 8 مواجهات، لذلك سيبحث الفريق عن الفوز أمام الزمالك رغم صعوبة اللقاء أو تحقيق التعادل على أقل تقدير.والتقى الفريقان من قبل في 20 مباراة بواقع 17 في الدوري و3 في كأس مصر وكانت الغلبة دائما لمصلحة أبناء ميت عقبة بعد أن حقق الزمالك 11 انتصارا وتعادل في 9 مباريات، وأحرز الزمالك 33 هدفا بينما أحرز دجلة 13 هدفا.ويدير مباراة الحكم محمد عادل ويعاونه كل من شريف عبدالله وعمر فتحي ومحمد عبد الحافظ حكما رابعا ويتولي سيد شعبان التحكيم بالفيديو ويعاونه سعيد حمزة.ويسبق لقاء الزمالك ودجلة مواجهة قوية، حيث يستضيف الاتحاد السكندري فريق إنبي في الخامسة مساء اليوم باستاد الإسكندرية في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة.ويسعى الاتحاد بقيادة مدربه حسام حسن إلى مواصلة الانتصارات في الدوري للاقتراب من المراكز المتقدمة،حيث يحتل الفريق المركز العاشر برصيد 18 نقطة من خمس انتصارات وثلاث تعادلات وتعرض للخسارة في أربع مباريات، بينما يرغب إنبي في الظفر بنقاط المباراة للاقتراب من المربع الذهبي،حيث يحتل الفريق المركز الثامن برصيد 19 نقطة من خمس انتصارات وأربع تعادلات وتعرض للهزيمة في ثلاث لقاءات.ويدير اللقاء الحكم محمد يوسف ويعاونه كل من هشام طاب ومحمود عبد السميع وحسن محمود حكما رابعا، ويتولى نادر قمر الدولة التحكيم بالفيديو ويعاونه محمود ناجي.