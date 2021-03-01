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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرازيل: أكثر من 34 ألف إصابة جديدة بكورونا

الإثنين 01/مارس/2021 - 05:58 ص
كورونا في البرازيل
كورونا في البرازيل
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، تسجيل ٧٢١ حالة وفاة، و٣٤ ألفا و٢٧ إصابة بفيروس كورونا المستجد على مستوى البرازيل، خلال الساعات الـ٢٤ الماضية.

ووفقا للبيانات الواردة على موقع الوزارة على الإنترنت، فقد ارتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-١٩" المسجلة في البرازيل منذ بداية تفشي الوباء إلى ٢٥٤ ألفا و٩٤٢ حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة طوال تلك الفترة ١٠ ملايين و٥٥١ ألفا و٢٥٩ إصابة.

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