أتليتكو مدريد يعزز صدارته للدورى الإسبانى بثنائية نظيفة فى فياريال

عزز أتليتكو مدريد صدارته للدوري الإسباني، بعد فوزه الثمين على مضيفه فياريال بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما بملعب لاسيراميكا، في إطار الجولة الخامسة والعشرين من الليجا.سجل هدفي أتليتكو كل من الفونسو بيدرازا لاعب فياريال بالخطأ في مرماه في الدقيقة 27، وجواو فيليكس في الدقيقة 69.وبذلك الفوز رفع أتليتكو مدريد رصيده إلى 58 نقطة في صدارة الترتيب وبفارق خمس نقاط كاملة عن برشلونة صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد فياريال عند 37 نقطة في المركز السابع.