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الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية فى البنوك

الإثنين 01/مارس/2021 - 07:45 ص
العملات الاجنبية
العملات الاجنبية
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يبحث الكثير من المتعاملين بالعملات الأجنبية في تجارتهم عن أسعار العملات الاجنبية في البنوك اليوم الإثنين 1 مارس 2021، حيث يبحث المواطنون على مؤشر البحث جوجل عن أسعار العملات العربية والأجنبية امام الجنيه المصرى، بشكل يومي، ونستعرض لكم كافة التفاصيل خلال التقرير التالى بحسب آخر التحديثات داخل البنوك المصرية.

وتقدم «الدستور» في ضوء خدماتها المتنوعة، أسعار العملات الأجنبية في البنوك اليوم الاثنين 1 مارس 2021، بالسوق المحلي المصري.

أسعار العملات الأجنبية في البنوك اليوم.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بلغ أعلى سعر للدرهم الإماراتي في السوق المصرية نحو 4.26 جنيه للشراء لدى 7 بنوك، من بينهم البنك المصري الخليجي، وبنك QNB الأهلي، في حين عرض المصرف المتحد أقل سعر شراء عند 4.17 جنيه.

وعرض بنك مصر – ثاني أكبر البنوك الحكومية- سعر العملة الإماراتية عند مستوى 4.23 جنيه للشراء و4.28 للبيع.

وتداول بنك أبوظبي الأول سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه عند 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

وافتتحت العملة الخضراء التعاملات لدى البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، عند مستوى 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.

وتداول مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك الاستثمار العربي، سعر الدولار أمام الجنيه عند أدنى مستوى له في السوق مسجلًا 15.61 جنيه للشراء.

وفي البنك التجاري الدولي CIB، سجل سعر الدولار أمام الجنيه مستوى 15.65 جنيه للشراء و15.75 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجل الريال السعودي بمستهل تعاملات اليوم، أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري نحو 4.10 جنيه للشراء و4.19 للبيع.

وبلغ سعر العملة السعودية لدى بنك فيصل الإسلامي مستوى 4.11 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، وعرضه بنك البركة عند سعر 4.07 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وفي بنك كريدي أجريكول، سجلت العملة الأوروبية الموحدة أمام الجنيه المصري سعر 19.03 جنيه للشراء و19.27 جنيه للبيع.

وعرض البنك الأهلي المصري سعر العملة الأوروبية عند مستوى 18.86 جنيه للشراء و19.17 جنيه للبيع.

ويتداول البنك التجاري الدولي سعر صرف اليورو أمام الجنيه في بداية التعاملات، عند 19.03 جنيه للشراء و19.17 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بلغ أعلى سعر شراء للجنيه الاسترليني أمام الجنيه المصري في مصر عند مستوى 22.10 جنيه لدى البنك العربي الأفريقي الدولي، بينما بلغ أدنى مستوى له 21.58 جنيه لدى مصرف أبوظبي الإسلامي.

وقام البنك الأهلي المصري، بعرض سعر العملة الإنجليزية عند مستوى 21.71 جنيه للشراء و22.06 جنيه للبيع.

وفي بنك HSBC، سجل سعر الجنيه الإسترليني نحو 22.10 جنيه للشراء و22.33 جنيه للبيع.

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