مارسيليا يتعادل مع ليون فى الدورى الفرنسى

تعادل فريق مارسيليا مع ضيفه ليون بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما بملعب فيلودروم، في إطار الجولة السابعة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.سجل هدف ليون كارل توكو ايكامبي في الدقيقة 21، بينما أحرز اللاعب أركاديوز ميليك هدف مارسيليا في الدقيقة 44 من ركلة جزاء، ولعب ليون بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 71 بعد طرد لوكاس باكيتا لحصوله على إنذارين.وارتفع رصيد ليون إلى 56 نقطة في المركز الثالث وبفارق نقطة واحدة عن باريس صاحب المركز الثاني، وثلاث نقاط عن المتصدر ليل، بينما أصبح رصيد مارسيليا 39 نقطة في المركز السابع.