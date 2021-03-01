فنانون وكتاب ينعون ابنة فرقة مسرح الطليعة الفنانة أحلام الجريتلى

نعى عدد من الفنانين والكتاب المسرحيين، رحيل الفنانة القديرة أحلام الجريتلي، ابنة فرقة مسرح الطليعة التي غيبها الموت منذ قليل عن عمر يناهز 70 عاما.فمن جانبها، أعربت الفنانة سيمون عن حزنها الكبير بوفاة الفنانة القديرة أحلام الجريتلي، قائلة: "البقية في حياتكم الله يرحمها شرفت بالعمل معها في مسلسل بين السرايات"، بينما أعربت الفنانة ريهام عبد الغفور عن صدمتها بوفاة الفنانة أحلام، قائلة "ياحبيبتي الله يرحمك... يوم حزين بجد".وقال المخرج المسرحي هشام جمعة ناعيا الراحلة أحلام: "لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، الفنانة القديرة أحلام في ذمة الله، ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته، البقاء لله وخالص العزاء لمحبيها ولأسرتها الكريمة".ونعى الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح ببالغ الحزن والأسى الفنانة الكبيرة أحلام التي رحلت عن عالمنا تاركة رصيدا من الأدوار ستظل باقية في أذهان جمهورها، فهى ابنة فرقة مسرح الطليعة وقدمت أعمالا من أبرزها "العسل عسل والبصل بصل"،"القاهرة 80"و"الراجل اللي أكل الوزة"و"سجن النسا"،"بيت العوانس"،و"ماكبث".كما نعى المركز الكاثوليكي المصري للسينما الراحلة: "نقدم تعازينا القلبية في رحيل الفنانة الخلوقة والراقية أحلام الجريتلي، طالبين لها من الله الرحمة، والعزاء والصبر لذويها ومحبيها"، كما نعت نقابة المهن التمثيلية الفنانة أحلام الجريتلي: "رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان".كما أعربت الفنانة رانيا فريد شوقي عن حزنها الشديد لوفاة الفنانة أحلام الجريتلي، قائلة: "يوم حزين على الفن المصري رحمة الله على فنانتنا الكبيرة، وداعا".جدير بالذكر أن الفنانة القديرة أحلام الجريتلي هى شقيقة الفنانة أنعام الجريتلي، ولدت في 20 فبراير عام 1951، واشتهرت أحلام بتقديمها العديد من الأعمال التليفزيونية المتميزة من أبرز أدوارها كانت في "حارة اليهود"و"البرنس"و"سوق العصر"و"خالتي صفية والدير"و"من أطلق الرصاص على هند علام"،"لحظات حرجة"، كما أشتهرت بدبلجة الرسوم المتحركة، وعملت بمجال المسرح وقدمت عدة عروض مسرحية منها "ماكبث" و"بيت العوانس" و"القاهرة 80"، وفي السينما شاركت في "شباب تيك اوي"و"واحد صحيح"و"ساعة ونصف"و"ركلام".