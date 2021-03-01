الرئيس الجزائرى يوجه باستمرار الإجراءات الوقائية لكورونا

وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بالتشديد على استمرار الإجراءات الوقائية المتخذة خاصة غلق الحدود والمجال الجوي في ظل الظروف الصحية الدولية الحالية بعد انتشار فيروس كورونا المتحور.وقرر الرئيس تبون خلال رئاسته اليوم لأول اجتماع لمجلس الوزراء الجزائري اليوم بعد إجراء التعديل الحكومي الأسبوع الماضي، توسيع وتعزيز التحقيقات الوبائية خاصة فيما يتعلق بالحالات المصابة بالفيروس المتحور من أجل ضمان أكبر درجات الوقاية.ووجه الرئيس تبون مواصلة برنامج التلقيح ضد فيروس كورونا مع مراعاة توصيات الخبراء والمختصين فيما يتعلق باختيار اللقاحات ومدى فعاليتها ضد الأشكال المتحورة للفيروس مع الاستغلال الأمثل لكميات اللقاح المتوفرة.واستمع تبون إلى عرض من عبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) حول النشاط الحكومي، تضمن دراسة عدة عروض استهلها بعرض قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية حول سير لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار وعرض حال حول العقار الصناعي تلاه وزير التجارة بعرض حول تموين السوق وظاهرة عدم استقرار الأسعار وعرض وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حول الوضعية الصحية وبرنامج التلقيح ضد وباء فيروس كورونا، ثم وزير الصناعة الصيدلانية حول إنتاج اللقاح محليا.كما قدم وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية عرضا يتعلق بإحصاء تدابير تبسيط الإجراءات المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية الخاضعة للترخيص.ودعا الرئيس تبون الوزراء خاصة الجدد بالتحلي بفعالية أكثر كونهم في خدمة الشعب، وأمر باستحداث وسيلة لمراقبة مدى تنفيذ قرارات الحكومة على الميدان في كل المجالات لوضع الحلول والتجاوب مع انشغالات المواطنين، مؤكدا ضرورة التمييز بين التوسع العمراني للمدن وبين مناطق الظل المنتشرة في المناطق الفقيرة والقرى.وأمر الرئيس تبون باسترداد كل العقارات الصناعية التي تم منحها سابقا ولم يتم استغلالها لحد الآن، إشراك ممثلي المستثمرين ورجال العمل في كل الهيئات المتعلقة بدعم الاستثمار باعتبارهم شركاء في التنمية وطرفا رئيسيا وفاعلا في النهوض بالاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تصفية كل التراكمات السلبية بسياسة وزارة الصناعة سابقا بما يتناسب والنصوص القانونية والتوجه الجديد للسياسة الصناعية.ووجه الرئيس الجزائري كذلك بمواصلة الاتصالات مع الشريك الروسي لإنجاح إطلاق مشروع إنتاج لقاح سبوتنيك بالجزائر في أقرب وقت ممكن، تسريع إجراءات دعم الاستثمار في مجال الصناعات الصيدلانية من أجل تحقيق الأهداف المعدة بتخفيض قيمة الواردات الصيدلانية بما لا يقل عن 400 مليون دولار بنهاية السنة الجارية 2021 والتوجه نحو التصدير.وطالب الرئيس تبون باستحداث نص قانوني تتولى بموجبه وزارتا الداخلية والثقافة ضبط معايير استقدام الفنانين الأجانب للحفاظ على مرجعية البلاد الثقافية ومواردها المالية.