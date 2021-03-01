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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

موسيمانى: الأهلى حقق هدفه فى لقاء طلائع الجيش بالظفر بالثلاث نقاط

الإثنين 01/مارس/2021 - 12:59 ص
بيتسو موسيماني
بيتسو موسيماني
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أكد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق حقق ‏هدفه خلال مباراة طلائع الجيش، وهو الفوز والخروج بالثلاث نقاط أمام فريق قوي استطاع ‏أن يخلق فرصا خلال المباراة، ولكن في نفس الوقت الأهلي أتيحت له الكثير من الفرص.‏

وقد حقق الأهلي الفوز على طلائع الجيش بهدفين لجونيور اجايي مقابل هدف للاعب أحمد سمير.

وقال موسيماني - خلال المؤتمر الصحفي - "مواجهة طلائع الجيش في الدوري كانت ‏صعبة، وما زاد من صعوبتها أن الفريق كان عائدًا من الخسارة أمام سيمبا في دوري أبطال ‏إفريقيا، ولكن اللاعبين استطاعوا أن يسجلوا هدفين أسهما في تحقيق الفوز وإضافة ثلاث ‏نقاط إلى رصيد الأهلي في مسابقة الدوري.‏

وأضاف المدير الفني أن المباريات الصعبة دائما ما تحتاج إلى اللاعبين الكبار لإنقاذ الفريق، ‏وهذا ما حدث مع محمد الشناوي كابتن الفريق، الذي دائما ما يكون حاضرا عندما يحتاجه ‏الفريق خلال المباراة من خلال تصديه والمساهمة في تحقيق نتائج إيجابية.‏

وأشار إلى أن جونيور أجايي استطاع أن يسجل هدفين للفريق اليوم رغم أنه عائد من إصابة ‏ولم يستعد مستواه الكامل، ولكنه من العناصر المهمة مثل باقي اللاعبين الذين يحتاجهم الجهاز ‏الفني.‏

وأكد موسيماني أن الأهلي كان يبحث عن الفوز ولذلك دفع بمهاجمين، وأن الإنذارات التي ‏حصل عليها لاعبو الفريق كانت ضمن حساباته خلال إجراء التغييرات في المباراة.‏

وشدد المدير الفني على أنه لعب على الأطراف خاصة بعد وجود أوراق لم تكن موجودة في ‏مباراة سيمبا الأخيرة بتنزانيا مثل طاهر محمد طاهر وحسين الشحات.‏

واختتم بيتسو موسيماني تصريحاته بالتأكيد أن الأهلي استفاد من الكرات الثابتة خلال الموسم ‏الحالي، وأنه يثق في قدرات جميع اللاعبين بمن فيهم الثلاثي عمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ‏ديانج.‏

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