فريق الرجاء يتعادل سلبيا مع الدفاع الجديدى فى الدورى المغربى

تعادل الدفاع الحسني الجديدي، سلبيا أمام الرجاء البيضاوي، بملعب "العبدي" بمدينة الجديدة، في المباراة التي جرت الليلة في إطار مباريات الأسبوع الثامن من البطولة الاحترافية "الدوري المغربي".تبادل الفريقان خلال شوطي المباراة الهجمات على مرمى الاخر ووقف العارضة حائلا عن دخول الكرة إلى مرمى كل منهما.وبهذا التعادل يلحق فريق الرجاء بغريمه التقليدي الوداد الرياضي في صدارة الدوري برصيد 18 نقطة، في الوقت الذي رفع فيه الدفاع الجديدي رصيده لـ9 نقاط.