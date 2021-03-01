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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

بارز.. تطبيق تجريبى من فيسبوك لمغنى الراب ينافس تيك توك

الإثنين 01/مارس/2021 - 12:53 ص
تطبيق بارز
تطبيق بارز
أ ش أ
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أطلق فريق إن بي إي (NPE Team) التابع لقسم البحث والتطوير في شركة فيسبوك (Facebook) الأمريكية -عملاق شبكات التواصل الاجتماعي- تطبيق تجريبيًا مخصصًا لمغني الراب، ينافس تطبيق منصة "تيك توك" (TikTok) الشهيرة.

ويهدف التطبيق الجديد، الذي يُطلق عليه اسم "بارز" (BARS)، إلى منح مغني الراب الطموحين طريقة لتسجيل أغانيهم من خلال التأثيرات الصوتية بجودة الأستوديوهات التي يوفرها التطبيق والإيقاعات التي تم إنشاؤها بشكل احترافي، بالإضافة إلى مشاركة مقاطع الفيديو الخاصة بهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويستطيع مستخدمو التطبيق الجديد الاختيار من بين العديد من الإيقاعات المتاحة، وسوف يقترح لهم التطبيق تلقائيًا الكلمات التي تتوافق مع ما يكتبونه عليه عند كتابة أغانيهم داخل التطبيق.

ويحتوي التطبيق على مرشحات صوتية ومرئية، إلى جانب ميزة الضبط التلقائي للنغمة الصوتية والتي يمكن للمستخدمين الاستفادة منها لإنشاء منتج نهائي مصقول.

كما يقدم التطبيق وضع "التحدي"، حيث سيضطر المطربون إلى غناء مقاطع موسيقى الراب الحرة أثناء الدمج بين الكلمات المقترحة تلقائيًا.

ويبدو أن "بارز" محاولة جديدة أخرى من "فيسبوك" لمنافسة منصة "تيك توك"، وإن كانت أكثر تخصصا، حيث يمكن أن يصل طول كل مقطع فيديو إلى 60 ثانية فقط، كما يحتوي التطبيق على واجهة مماثلة لتطبيق "تيك توك"، مع واجهة فيديو عمودية ذات تبويبين.

وكان فريق "إن بي إي" قد أطلق في أواخر العام الماضي التطبيق التجريبي "كولاب" (Collab)، والذي يتيح للمستخدمين التعاون في إنشاء مقاطع فيديو موسيقية دون الحاجة إلى الاجتماع شخصيًا.

ويتوفر تطبيق "بارز" كإصدار تجريبي مغلق لأجهزة هواتف "آي فون" الذكية عبر متجر تطبيقات "آب ستور".

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