إيطاليا: 192 حالة وفاة وأكثر من 17 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، تسجيل ١٩٢ حالة وفاة، و١٧ ألفًا و٤٥٥ إصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ٢٤ الماضية.ووفقًا لما نقلته وكالة أنباء «أنسا» الإيطالية عن بيانات وزارة الصحة، فقد ارتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بـ«كوفيد-١٩» المسجلة في إيطاليا منذ بداية تفشي الوباء إلى ٩٧ ألفًا و٦٩٩ حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات المسجلة خلال نفس الفترة مليونين و٩٢٥ ألفًا و٢٦٥ حالة.