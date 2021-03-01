الجزائر ترفع مساهمتها فى رأسمال البنك الأفريقى للتنمية

قررت الجزائر رفع حصتها في رأسمال البنك الإفريقي للتنمية من خلال اكتتاب 6.083 سهما إضافيا.وأصدر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون مرسوما رئاسيا نُشر في الجريدة الرسمية يرخص اكتتاب الجزائر في أسهم البنك الأفريقي للتنمية بموجب نظام البنك حول التنازل عن الأسهم.ومن المقرر أن يتم دفع اكتتاب الجزائر من أموال الخزينة العمومية حسب الأشكال المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 27 مايو لسنة 2010 والقرار المؤرخ في 21 أكتوبر 2020.