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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

«تويتر» تبحث السماح للمستخدمين بدفع أموال للحسابات التى يتابعونها

الإثنين 01/مارس/2021 - 06:06 ص
تويتر
تويتر
أ ش أ
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تبحث شركة "تويتر" (Twitter) الأمريكية -عملاق شبكات التدوين المصغر على الإنترنت- السماح لمستخدمي منصتها الاجتماعية بدفع أموال للحسابات التي يتابعونها على المنصة، في خاصية جديدة سيُطلق عليها "سوبر فولوز" (Super Follows).

وقال متحدث باسم الشركة -في تصريحات لشبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية- إنه حال إطلاق هذه الخاصية، فسيكون المستخدم قادرا على دفع أموال لأصحاب الحسابات على (تويتر)، من أجل الوصول إلى محتوى إضافي؛ بما في ذلك الإعلانات والنشرات البريدية الحصرية.

وأضاف: "نعيد التفكير في الحوافز ونستكشف الحلول لتقديم نماذج حوافز مالية للمبدعين والناشرين للحصول على دعم مباشر من جمهورهم"، لافتا إلى أن الخاصية غير متاحة حتى الآن، لكن الشركة ستشارك معلومات أكثر بهذا الصدد خلال الأشهر المقبلة.

وخلال الأشهر الماضية، بدأت "تويتر" في بحث خيارات "الاشتراكات" على منصتها الاجتماعية، في محاولة لجني الأموال من مستخدميها؛ لتنويع مصادر دخلها إلى جانب سياسات الإعلان الخاصة بها، وفي الشهر الماضي، أعلنت الشركة الاستحواذ على شركة "ريفو" (Revue) للنشرات البريدية.

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