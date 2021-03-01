وزير الطاقة الجزائرى يدعو لتكثيف الجهود لتجديد احتياطات البلاد من المحروقات

دعا وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب إلى ضرورة مواصلة بذل الجهود لتجديد احتياطات البلاد من المحروقات ورفع الإنتاج.وقال عرقاب - في تصريحات - "يجب العمل على ضمان أمن الطاقة وبذل الجهود لتجديد احتياطات البلاد من المحروقات ورفع الإنتاج".وأعطى عرقاب التوجيهات اللازمة بخصوص مشروع غار جبيلات للحديد ومشروع الفوسفات بشرق البلاد اللذين اعتبرهما أولوية قصوى وجب المضي فيها بسرعة وفعالية كبيرة.ووجه الوزير قيادات الوزارة نحو ضرورة العمل مع مؤسسات القطاع بهدف تحسين جودة الخدمات وتوفير أحسنها للمواطن ومختلف القطاعات الإنتاجية للبلاد من حيث توفير الطاقة وضمانها.ودعا عرقاب إلى الانتهاء من عملية دمج قطاع المناجم والطاقة بشكل سريع وفعال بهدف التركيز الكامل على المشاريع الكبرى للقطاع.وشدد على أن الدولة الجزائرية ومن خلال قطاع الطاقة والمناجم ملتزمة بشكل كامل برفع كل التحديات وكسب كل الرهانات المطروحة في الحاضر والمستقبل.