قبرص: 283 إصابة جديدة بكورونا ولا وفيات
الإثنين 01/مارس/2021 - 04:56 ص
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أعلنت وزارة الصحة القبرصية تسجيل 283 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على مستوى الجزيرة خلال الساعات الـ(24) الماضية، مشيرة إلى عدم تسجيل أية وفيات جديدة.
وأوضحت وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات بـ(كوفيد-19) المسجلة في قبرص منذ بداية تفشي الوباء قد ارتفع بذلك إلى 34 ألفا و707 حالات، من بينهم 231 وفاة، حسب صحيفة "سايبرس ميل" القبرصية.
وأوضحت وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات بـ(كوفيد-19) المسجلة في قبرص منذ بداية تفشي الوباء قد ارتفع بذلك إلى 34 ألفا و707 حالات، من بينهم 231 وفاة، حسب صحيفة "سايبرس ميل" القبرصية.