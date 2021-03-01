قبرص: 283 إصابة جديدة بكورونا ولا وفيات

أعلنت وزارة الصحة القبرصية تسجيل 283 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على مستوى الجزيرة خلال الساعات الـ(24) الماضية، مشيرة إلى عدم تسجيل أية وفيات جديدة.وأوضحت وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات بـ(كوفيد-19) المسجلة في قبرص منذ بداية تفشي الوباء قد ارتفع بذلك إلى 34 ألفا و707 حالات، من بينهم 231 وفاة، حسب صحيفة "سايبرس ميل" القبرصية.