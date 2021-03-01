فرنسا تسجل نحو 20 ألف إصابة جديدة بكورونا
الإثنين 01/مارس/2021 - 03:25 ص
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أعلنت هيئة الصحة العامة الفرنسية، تسجيل 19 ألفا و952 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و122 وفاة على مستوى البلاد خلال ال(24) ساعة الماضية.
وذكرت صحيفة (لو باريزيان) الفرنسية أنه بذلك ارتفع إجمالي الإصابات المسجلة في فرنسا منذ بداية تفشي الوباء إلى 3 ملايين و755 ألفا و986 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات المرتبطة بكورونا المسجلة خلال نفس الفترة 86 ألفا و455 حالة.
وذكرت صحيفة (لو باريزيان) الفرنسية أنه بذلك ارتفع إجمالي الإصابات المسجلة في فرنسا منذ بداية تفشي الوباء إلى 3 ملايين و755 ألفا و986 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات المرتبطة بكورونا المسجلة خلال نفس الفترة 86 ألفا و455 حالة.