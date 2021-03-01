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الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا تسجل نحو 20 ألف إصابة جديدة بكورونا

الإثنين 01/مارس/2021 - 03:25 ص
كورونا في فرنسا
كورونا في فرنسا
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أعلنت هيئة الصحة العامة الفرنسية، تسجيل 19 ألفا و952 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و122 وفاة على مستوى البلاد خلال ال(24) ساعة الماضية.

وذكرت صحيفة (لو باريزيان) الفرنسية أنه بذلك ارتفع إجمالي الإصابات المسجلة في فرنسا منذ بداية تفشي الوباء إلى 3 ملايين و755 ألفا و986 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات المرتبطة بكورونا المسجلة خلال نفس الفترة 86 ألفا و455 حالة.

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