فرنسا تسجل نحو 20 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت هيئة الصحة العامة الفرنسية، تسجيل 19 ألفا و952 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و122 وفاة على مستوى البلاد خلال ال(24) ساعة الماضية.وذكرت صحيفة (لو باريزيان) الفرنسية أنه بذلك ارتفع إجمالي الإصابات المسجلة في فرنسا منذ بداية تفشي الوباء إلى 3 ملايين و755 ألفا و986 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات المرتبطة بكورونا المسجلة خلال نفس الفترة 86 ألفا و455 حالة.