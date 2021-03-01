رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الولايات المتحدة: تقديم أكثر من ٧٥ مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى اليوم

الإثنين 01/مارس/2021 - 12:31 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
أ ش أ
طباعة
أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ارتفاع عدد جرعات اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" التي تم تقديمها بالفعل لمواطني وسكان الولايات المتحدة إلى أكثر من ٧٥ مليون جرعة.

ووفقًا للبيانات الواردة على موقع المركز الإلكتروني للمراكز، فقد قُدّمت، ٧٥ مليون و٢٣٦ ألفا و٣ جرعات من اللقاحين اللذين تنتجهما شركتا "فايزر" و"موديرنا" الأمريكيتين، من أصل ٩٦ مليون و٤٠٢ ألف و٤٩٠ جرعة تم توزيعها بالفعل على مقدمي الخدمة حتى اليوم.

وبحسب تلك البيانات، فقد حصل أكثر من 49.77 مليون شخص على الجرعة الأولى على الأقل من اللقاح، من بينهم نحو 24.8 مليون شخص حصلوا على الجرعتين كاملتين.

موضوعات متعلقة

نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

السيسى يطمئن على إجراءات استئناف الفصل الجامعى الثانى.. ويوجه بالالتزام بإجراءات سلامة الطلاب

موعد عزاء وجنازة الفنانة أحلام الجريتلي

بعد فتح التسجيل.. 5 فئات لها الأولوية لأخذ لقاح كورونا

الصور

image description

محافظ أسيوط يقدم العزاء لأسرة ضحايا المنزل المنهار بقرية أولاد بدر

image description

محافظ دمياط تبحث حل مشاكل أهالي كفر الغوابين

image description

مبادرة لتخفيض أجرة التاكسي في الزقازيق.. ومؤسسها: فوجئت بالإقبال (صور)

image description

أسيوط: مساعدات مادية وعينية لمتضرري المنزل المنهار بأولاد بدر بمركز الفتح

image description

محافظ أسيوط يتفقد لجان امتحانات الصف الثاني الثانوي بعدد من المدارس

الأكثر قراءة

السيسى يطمئن على إجراءات استئناف الفصل الجامعى الثانى.. ويوجه بالالتزام بإجراءات سلامة الطلاب

الحكومة: تأجيل تسجيل الشقق حتى نهاية ديسمبر 2021

«ذهبت للعزاء بملابس مغرية».. موقف محرج فى حياة نبيلة عبيد

نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

تحرير41 محضر تمويني في حملات على المخابز والأسواق بالمنيا

منوعات

أتليتكو مدريد يعزز صدارته للدورى الإسبانى بثنائية نظيفة فى فياريال

موسيمانى: الأهلى حقق هدفه فى لقاء طلائع الجيش بالظفر بالثلاث نقاط

فريق الرجاء يتعادل سلبيا مع الدفاع الجديدى فى الدورى المغربى

ليفربول يستعيد انتصاراته فى الدورى الإنجليزى على شيفيلد يونايتد بثنائية نظيفة

أيام زمان

«ساعدها على تعلم الوضوء والصلاة».. حكاية مريم فخر الدين مع «الشعراوي»

«ذهبت للعزاء بملابس مغرية».. موقف محرج فى حياة نبيلة عبيد

«ربنا طامس على أسلوبهم».. كيف جدّدت كتابات بهجت الخطاب الديني؟

قصة حرق سهير زكى لـ 20 بدلة رقص

مقالات الرأي
منى رجب
النظام العبودى انتهى اسما وشكلا لكنه مازال يحكم داخل النفوس
ماجد حبته
إفلاس تونسى.. مالى وسياسى
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
فساد الرأي
مؤمن المحمدي
مكسب بزرميط
المزيد

الثقافة

طائران أزرقان.. للكاتب ديفيد هربرت لورانس قصة عن غيرة المرأة

باحث يكشف طرق حماية الملكية الفكرية للفنون المعاصرة

«الناشرين المصريين» تناقش خطة تنظيم سلسلة معارض محلية

«قليلًا من الأدب» جديد سعد عبدالرحمن عن دار النسيم