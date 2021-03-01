الولايات المتحدة: تقديم أكثر من ٧٥ مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى اليوم

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ارتفاع عدد جرعات اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" التي تم تقديمها بالفعل لمواطني وسكان الولايات المتحدة إلى أكثر من ٧٥ مليون جرعة.ووفقًا للبيانات الواردة على موقع المركز الإلكتروني للمراكز، فقد قُدّمت، ٧٥ مليون و٢٣٦ ألفا و٣ جرعات من اللقاحين اللذين تنتجهما شركتا "فايزر" و"موديرنا" الأمريكيتين، من أصل ٩٦ مليون و٤٠٢ ألف و٤٩٠ جرعة تم توزيعها بالفعل على مقدمي الخدمة حتى اليوم.وبحسب تلك البيانات، فقد حصل أكثر من 49.77 مليون شخص على الجرعة الأولى على الأقل من اللقاح، من بينهم نحو 24.8 مليون شخص حصلوا على الجرعتين كاملتين.