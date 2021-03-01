اليونان: 1269 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت سلطات الصحة اليونانية تسجيل 1269 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و36 وفاة خلال ال(24) ساعة الماضية.وذكرت سلطات الصحة - حسبما نقلت صحيفة (كاثيمريني) اليونانية - أنه بذلك ارتفع إجمالي الإصابات المسجلة في اليونان منذ بداية تفشي الوباء إلى 191 ألفا و100 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات المرتبطة بالفيروس التاجي خلال نفس الفترة 6 ألاف و504.