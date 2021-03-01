«حماة الوطن»: سننافس على رئاسة 4 لجان بمجلس الشيوخ

قال اللواء فاروق مجاهد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن حزبه سينافس بقوة في انتخابات اللجان النوعية بمجلس النواب، خاصة وأن ممثلي الحزب بمجلس الشيوخ ذوي كفاءات عالية في التخصصات المختلفة، وذلك بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على لائحة مجلس الشيوخ ومن ثم البدء بإجراء الانتخابات على تشكيل هيئات مكاتب لجان مجلس النواب.وأشار "مجاهد"، في تصريحات لـ"الدستور" إلى أن الحزب سيدفع بأحد قادته كالفريق أسامة أبوالمجد، قائد القوات البحرية السابق لرئاسة لجنة الدفاع والأمن القومي، وكذلك اللواء الدكتور مصطفى كامل لرئاسة لجنة الإدارة المحلية باعتباره كان محافظًا لبورسعيد، كما سيدفعون بمرشح لرئاسة لجنة التعليم وكذلك اللجنة الاقتصادية، لينافس الحزب على 4 لجان بالإضافة لمرشحين آخرين في هيئات مكاتب اللجان المختلفة، مشددًا على أن الحزب لم يتوصل بعد لقرار نهائي بشأن الترشيحات حيث سيعقد اجتماعًا لهيئته البرلمانية للاتفاق النهائي على المقاعد التى سينافس عليها.