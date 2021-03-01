هولندا: 4 ألاف و729 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وكالة الصحة العامة في هولندا تسجيل 4 ألاف و729 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و21 وفاة على مستوى البلاد خلال ال(24) ساعة الماضية.وذكرت صحيفة (نذرلاندس تايمز) عن بيانات الوكالة، أنه بذلك ارتفع إجمالي الإصابات المسجلة في هولندا منذ بداية تفشي الوباء إلى مليون و88 ألفا و690 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات المرتبطة بالفيروس التاجي خلال نفس الفترة 15 ألفا و563 حالة.