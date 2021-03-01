ليفربول يستعيد انتصاراته فى الدورى الإنجليزى على شيفيلد يونايتد بثنائية نظيفة

استعاد ليفربول ذاكرة الانتصارات في الدوري الإنجليزي، بعد سلسلة من 4 هزائم متتالية، بفوزه على مضيفه شيفيلد يونايتد بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب براميل لين، في إطار الجولة الـ26 من المسابقة.سجل هدفي الليفر كل من كورتيس جونز في الدقيقة 48، ومدافع شيفيلد كين برايان بالخطأ في مرماه في الدقيقة 64.وشارك النجم المصري محمد صلاح في المباراة كاملة مع ليفربول، وكاد أن يسجل في أكثر من فرصة، ولكن لم يحالفه الحظ، واستمر في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفا.ورفع ليفربول رصيده بهذا الفوز إلى 43 نقطة، في المركز السادس، بفارق نقطة واحدة عن الخامس، تشيلسي، فيما تجمد رصيد شيفيلد يونايتد عند 11 نقطة، في المركز الأخير.