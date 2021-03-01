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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

اليوم.. المكتب الإعلامى للكنيسة يبدأ مهامه بعد إعادة تشكيلة

الإثنين 01/مارس/2021 - 12:09 ص
المكتب الإعلامى
المكتب الإعلامى للكنيسة
مونيكا جرجس- تريزة شنودة
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يتسلم المكتب الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الإثنين، مهامه عقب قرار تشكيله الجديد.

يبدأ القمص موسى إبراهيم يعقوب، اليوم الإثنين، أول يوم لعمله الجديد كمتحدث رسمي للكنيسة وذلك بعدما أعادت الكنيسة الأرثوذكسية، تشكيل المركز الإعلامي بها، بقرار البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية.

واختارت الكنيسة القمص موسى إبراهيم يعقوب متحدثًا رسميًا للكنيسة بدلا من القس بولس حليم، والدكتورة رانيا نعيم مديرة للمركز، والقس بولس حليم مسئولًا عن التدريب والمؤتمرات، وهاني نجيب مسئولا عن قناة «coc»، على أن يبدأ العمل بالقرار اعتبارا من مطلع مارس.

من جانبه، قال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة، إنه منذ اختيار الله قداسة البابا تواضروس الثاني على الكرسي المرقسي، كان العمل المؤسسي أحد أهم أدواته في رعاية شعب الكنيسة، ومن منطلق مبدأ التغيير الذي ينتهجه قداسة البابا ومن أجل مزيد من التخصص، أعاد تشكيل العمل في المركز الاعلامي ليشتمل على 5 أقسام متخصصة لتباشر العمل الإعلامي الخاص بالكنيسة في الغترة المقبلة.

وتابع: "أود أن أنتهز هذه الفرصة لأشكر القائمين على الإعلام والميديا والصحفيين والإعلاميين ومعدي البرامج الذين شرفت بالعمل معهم على المستوى الإنساني والمهني"، مضيفًا: "نحن نثمن مساهمتهم في عمل المركز الإعلامي منذ نشأته ونثق في استمرار تعاونهم بمزيد من النجاح مع مدير المركز الدكتورة رانيا نعيم والمتحدث الرسمي القمص موسي إبراهيم؛ وكلاهما من فريق المركز الإعلامي الأساسي ومشهود لهما بالكفاءة والحرفية والتميز".

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