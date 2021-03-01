ترامب: الشهر الأول لبايدن الأكثر كارثية لأى رئيس أمريكى
الإثنين 01/مارس/2021 - 12:27 ص
قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إنه لن يقوم بتأسيس حزب جديد، متابعا: "لا أنوى تشكيل حزب جديد والحزب الجمهورى متحد وأكثر قوة من السابق".
وأضاف الرئيس الأمريكي السابق، خلال كلمة في الملتقى السنوي للمحافظين الأمريكيين: "نحن ننتمي إلى الحزب الجمهوري وسنحارب الاشتراكيين والشيوعيين، مستطردا: "كان الشهر الأول لجو بايدن الأكثر كارثية لأى رئيس في التاريخ الحديث".
وقال دونالد ترامب ترامب: كنا نعلم جميعا أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستكون سيئة لكن لم يتخيل أحد منا أنهم سيكونون بهذا السوء.
وأضاف الرئيس الأمريكي السابق، خلال كلمة في الملتقى السنوي للمحافظين الأمريكيين: "نحن ننتمي إلى الحزب الجمهوري وسنحارب الاشتراكيين والشيوعيين، مستطردا: "كان الشهر الأول لجو بايدن الأكثر كارثية لأى رئيس في التاريخ الحديث".
وقال دونالد ترامب ترامب: كنا نعلم جميعا أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستكون سيئة لكن لم يتخيل أحد منا أنهم سيكونون بهذا السوء.