اليوم.. انطلاق فعاليات لجان المجمع المقدس

تبدأ الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بالقاهرة، اليوم الإثنين، استقبال اجتماعات لجان المجمع المقدس.وتنعقد الاجتماعات على مدار ثلاثة أيام بالكاتدرائية، على أن تعقد الجلسة الختامية للمجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح الخميس 4 مارس الجاري.يأتى ذلك بعد توقف دام لعام كامل للمجمع المقدس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.وأطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حملة تعريفية بأسماء واختصاصات لجان المجمع المقدس، وتأتي هذه الحملة لتعريف أبناء الكنيسة بالأدوار المختلفة التي تقوم بها لجان المجمع، في سبيل خدمة احتياجاتهم الروحية والنفسية والاجتماعية والثقافية.