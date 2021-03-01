"إعلام القاهرة" تصدر بيانا بشأن أزمة الأستاذ الجامعي والإعلامي أحمد موسى

نشرت الصفحة الرسمية لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بيانًا رسميًا، حول واقعة انتقاد أحد مدرسيها للإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة صدى البلد الفضائية.وأعلنت كلية الإعلام في بيانها، تبرءها مما ذكره أحد مدرسيها، في حق الإعلامي أحمد موسى.وجاء نص البيان: "بشأن الجدل المثار مؤخرًا، من نشر مقالًا عن بعض الإعلاميين والعمل الإعلامي، فإن الكلية توضح بأنه لا علاقة لها بما تم نشره، وأن هذه الصفحات الشخصية تعبر عن الرأي الشخصي لأصحابها، وتؤكد الكلية احترامها وتقديرها لكل الزملاء الإعلاميين".