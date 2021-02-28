رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

طائران أزرقان.. للكاتب ديفيد هربرت لورانس قصة عن غيرة المرأة

الأحد 28/فبراير/2021 - 11:51 م
ديفيد هربرت لورانس
ديفيد هربرت لورانس
يسرى أبو القاسم يكتب
طباعة
تغار المرأة من المرأة أكثر من غيرة الرجل من الرجل، ويغار الرجل على المرأة أكثر من غيرة المرأة على الرجل. أما النصف الأول فيتحقق في قصة طائران أزرقان للكاتب الإنجليزي ديفيد هربرت لورانس، أما الشق الثاني وهو الذى يخص غيرة الرجل على المرأة فلم يتحقق في القصة نفسها فالبطل هنا لم يشعر بالغيرة على زوجته التي كانت تتركه لممارسة الغواية وتعود إليه بعد شهور دون أن يغضب، بل كان يحبز ذلك بحجة أن كلاهما كان قد أصابه الملل من الآخر.

وتحكى القصة عن روائي يستأجر شابة لتعمل معه فتقوم بكتابة مؤلفاته على الآلة الكاتبة. بمقابل ضئيل لا يتناسب ومجهودها اليومي، بالإضافة إلى أنها جلبت أمها واختها ليخدمن الكاتب دون أجر. فتهبط عليهم زوجة الكاتب التي تندهش بسبب عمل الثلاثة دون أجر تقريبًا، وتتقبل الوضع في البداية لكنها تصاب بالغيرة من الفتاة رغم العلاقة الباردة بينها وبين زوجها. وتتحجج بأن زوجها أصبح يكتب كلامًا عاديًا أو كلامًا فارغًا، وأنه أضحى يوكل مهمة الكتابة في بعض الأحيان للسكرتيرة.

وأثناء احتساءهم الشاي في الحديقة بينما طائران أزرقان ينفش كل واحد منهما ريش الآخر، بدأت الزوجة تسأل السكرتيرة عن قبولها لتلك المهنة الشاقة دون أجر تقريبًا، وكيف ترضى بهذا الاستغلال خاصة وأنها لا تقيم علاقة مع زوجها الذى يرفض الإقتراب من أى إمرأة، إلا أن السكرتيرة اعتبرت سؤالها مهينًا، وأنها تعمل بأجر كما أنها سعيدة بما تفعله. لم يعقب الكاتب رغم غيظه من زوجته التي ترك لها حرية البقاء أو الرحيل. وكان في هذه الساعة يود لو أنها رحلت. بالفعل رحلت الزوجة وهي تحمل غيرتها في قلبها الذي امتلأ حقدًا على تلك الفتاة التي تجلس مع زوجها طوال اليوم. وهنا قالت السكرتيرة هل لإمرأة مثلها أن تغار من إمرأة مثلي فيقول الزوج بالضبط. وهنا يخالف الكاتب الإنجليزى لورانس ما هو متعارف عليه من قواعد أخلاقية. لذا كانوا يلقبونه بالكاتب غير الأخلاقي خاصة بعد روايته الأشهر عشيق السيدة تشارترلى.

موضوعات متعلقة

موعد عزاء وجنازة الفنانة أحلام الجريتلي

نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

الحكومة: تأجيل تسجيل الشقق حتى نهاية ديسمبر 2021

«الصحة»: تسجيل 595 إصابة جديدة بكورونا.. و49 حالة وفاة

الصور

image description

محافظ أسيوط يقدم العزاء لأسرة ضحايا المنزل المنهار بقرية أولاد بدر

image description

محافظ دمياط تبحث حل مشاكل أهالي كفر الغوابين

image description

مبادرة لتخفيض أجرة التاكسي في الزقازيق.. ومؤسسها: فوجئت بالإقبال (صور)

image description

أسيوط: مساعدات مادية وعينية لمتضرري المنزل المنهار بأولاد بدر بمركز الفتح

image description

محافظ أسيوط يتفقد لجان امتحانات الصف الثاني الثانوي بعدد من المدارس

الأكثر قراءة

السيسى يطمئن على إجراءات استئناف الفصل الجامعى الثانى.. ويوجه بالالتزام بإجراءات سلامة الطلاب

الحكومة: تأجيل تسجيل الشقق حتى نهاية ديسمبر 2021

«ذهبت للعزاء بملابس مغرية».. موقف محرج فى حياة نبيلة عبيد

نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

تحرير41 محضر تمويني في حملات على المخابز والأسواق بالمنيا

منوعات

ليفربول يستعيد انتصاراته فى الدورى الإنجليزى على شيفيلد يونايتد بثنائية نظيفة

ميلان يفوز على روما بهدفين مقابل هدف فى الدورى الإيطالى

طرق تحميل ملف قنوات نايل سات 2021 usb عربي لجميع الريسيفرات

تردد قناة مكسبي رياضة على النايل سات

أيام زمان

«ساعدها على تعلم الوضوء والصلاة».. حكاية مريم فخر الدين مع «الشعراوي»

«ذهبت للعزاء بملابس مغرية».. موقف محرج فى حياة نبيلة عبيد

«ربنا طامس على أسلوبهم».. كيف جدّدت كتابات بهجت الخطاب الديني؟

قصة حرق سهير زكى لـ 20 بدلة رقص

مقالات الرأي
منى رجب
النظام العبودى انتهى اسما وشكلا لكنه مازال يحكم داخل النفوس
ماجد حبته
إفلاس تونسى.. مالى وسياسى
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
فساد الرأي
مؤمن المحمدي
مكسب بزرميط
المزيد

الثقافة

طائران أزرقان.. للكاتب ديفيد هربرت لورانس قصة عن غيرة المرأة

باحث يكشف طرق حماية الملكية الفكرية للفنون المعاصرة

«الناشرين المصريين» تناقش خطة تنظيم سلسلة معارض محلية

«قليلًا من الأدب» جديد سعد عبدالرحمن عن دار النسيم