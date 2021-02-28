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رئيس التحرير التنفيذي
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القبلة

شيخ الأزهر يدعو لإطلاق سراح أكثر من 300 فتاة اختطفوا في نيجيريا

الأحد 28/فبراير/2021 - 11:30 م
أحمد الطيب
أحمد الطيب
أميرة العناني
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دعا الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف لإطلاق سراح أكثر من 300 فتاة تم اختطافهن خلال هجوم إرهابي على مدرستهن في شمال غرب نيجيريا، ولم تتبن أي جهة أو جماعة إرهابية عملية الخطف حتى الآن.

جاء ذلك خلال في تدوينة للإمام الأكبر على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، باللغتين العربية والإنجليزية، كتب فيها فضيلته: "باسمي وباسم علماء الأزهر وأساتذته، أضم صوتي لصوت عقلاء العالم لإطلاق سراح أكثر من 300 فتاة تم اختطافهن في هجوم إرهابي متوحش بشمال غرب نيجيريا، أدعو الله أن يفك أسرهن وأن يعيدهن إلى أهلهن سالمات".

كانت الشرطة النيجيرية قد أكدت اختطاف 317 فتاة من مدرستهن في شمال غرب نيجيريا، في ثاني حالة اختطاف جماعي من نوعها في البلاد خلال عشرة أيام، وتعرضت الفتيات للاختطاف بواسطة مسلحين من مدرسة ثانوية في بلدة جانجيب بولاية زامفارا، حسبما أفاد المتحدث باسم شرطة الولاية.

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