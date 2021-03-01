«منصور» قائمًا بأعمال «المصرية للمطارات» و«محجوب» مستشارًا للقابضة

كشفت مصادر مسئولة بوزارة الطيران المدني، عن تكليف اللواء طيار أحمد منصور بمنصب القائم بأعمال رئيس الشركة المصرية للمطارات، خلفًا للواء طيار أركان حرب عادل عبدالعزيز محجوب والذي تم تكليفه بمنصب مسشتار رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.وأضافت المصادر لـ«الدستور»، أن اللواء طيار عادل محجوب يعد من أفضل وأنجح المسئوليين الذين تولوا منصب رئيس الشركة المصرية للمطارات خلال السنوات الماضية، حيث إستطاع الحصول على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن للمطارات الرئيسية والسياحية والإقليمية من المجلس الأعلى للمطارات.وأشارت المصادر، إلى أن قرار تكليف اللواء طيار عادل محجوب بمنصب مستشار رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، هو أقل تكريم له، في ظل النجاحات والانجازات التي تمت في عهده، رغم الظروف الصعبة التي شهدتها صناعة النقل الجوي العالمي جراء تفشي فيروس كورنا، متوقعًا له مزيد من النجاحات خلال المناصب المقبلة لاعتباره أحد أهم الكوادر بمنظومة الطيران المدني المصري.