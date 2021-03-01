تنشر "الدستور
" تقرير عن سعر الدولار اليوم الإثنين فى مصر 1-3-2021، ويتابن سعر الدولار الأمريكى داخل السوق المصرفى المصرى، ونستعرض لكم خلال التقرير التالى كافة التفاصيل عن أسعار الدولار داخل البنوك المصرية، وخلال الفترة الماضية شهدت العملة الأمريكية تباين فى الأسعار، ومن الممكن تنخفض أو ترتفع، من قرش إلى أربع قروش، بحسب الأسعار فى السوق المصرفى.
سعر الدولار اليوم الإثنين في مصر 1-3-2021
ويبحث المواطنين على مؤشر البحث جوجل يوميا عن أخر التحديثات داخل البنوك المصرية الخاصة بالدولار الأمريكى، ولديكم كافة الأسعار المصرفية فى "بنك مصر، والبنك المركزى المصرى، والبنك الأهلى المصرى، وبنك عودة، والبنك التجارى الدولى cib، وبنك الإسكندرية، وبنك أبوظبى الإسلامى، وبنك القاهرة".
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سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى اليوم
سجل الدولار الأمريكى اليوم، فى البنك الأهلى المصرى، عند الشراء ١٥.٦٤ جنيه مصرى وبلغ سعره عند البيع ١٥.٧٤ جنيه مصرى.
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى اليوم
بلغ سعر العملة الأمريكية اليوم، فى البنك المركزى، عند الشراء ١٥.٦٤ جنيه مصرى، فيما بلغ سعره عند البيع ١٥.٧٧ جنيه مصرى.
سعر الدولار فى بنك القاهرة اليوم
سجل الدولار، عند الشراء ١٥.٦٥ جنيه مصرى ووصل سعره عند البيع ١٥.٧٥ جنيه مصرى.
سعر الدولار فى بنك مصر اليوم
سجل سعره داخل البنك، عند الشراء ١٥.٦٤ جنيه مصرى وبلغ سعره عند البيع ١٥.٧٤ جنيه مصرى.
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib اليوم
سجل سعره عند الشراء ١٥.٦٥ جنيه مصرى، فيما سجل سعره عند البيع ١٥.٧٥ جنيه مصرى.
سعر الدولار فى بنك عودة اليوم
سجل سعر الدولار فى البنك، عند الشراء ١٥.٦٦ جنيه مصرى، ووصل سعره عند البيع ١٥.٧٦ جنيه مصرى.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية اليوم
سجل سعر الدولار، عند الشراء ١٥.٦٥ جنيه مصرى، وبلغ سعره عند البيع ١٥.٧٥ جنيه مصرى.
سعر الدولار فى بنك أبوظبى الإسلامى اليوم
وصل سعره عند الشراء ١٥.٦١ جنيه مصرى، فيما بلغ سعره عند البيع ١٥.٧١ جنيه مصرى.