سعر الدولار اليوم الإثنين فى مصر 1-3-2021

ويبحث المواطنين على مؤشر البحث جوجل يوميا عن أخر التحديثات داخل البنوك المصرية الخاصة بالدولار الأمريكى، ولديكم كافة الأسعار المصرفية فى "بنك مصر، والبنك المركزى المصرى، والبنك الأهلى المصرى، وبنك عودة، والبنك التجارى الدولى cib، وبنك الإسكندرية، وبنك أبوظبى الإسلامى، وبنك القاهرة".

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سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى اليوم

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى اليوم

سعر الدولار فى بنك القاهرة اليوم

سعر الدولار فى بنك مصر اليوم

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib اليوم

سعر الدولار فى بنك عودة اليوم

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية اليوم

سعر الدولار فى بنك أبوظبى الإسلامى اليوم

سجل الدولار الأمريكى اليوم، فى البنك الأهلى المصرى، عند الشراء ١٥.٦٤ جنيه مصرى وبلغ سعره عند البيع ١٥.٧٤ جنيه مصرى.بلغ سعر العملة الأمريكية اليوم، فى البنك المركزى، عند الشراء ١٥.٦٤ جنيه مصرى، فيما بلغ سعره عند البيع ١٥.٧٧ جنيه مصرى.سجل الدولار، عند الشراء ١٥.٦٥ جنيه مصرى ووصل سعره عند البيع ١٥.٧٥ جنيه مصرى.سجل سعره داخل البنك، عند الشراء ١٥.٦٤ جنيه مصرى وبلغ سعره عند البيع ١٥.٧٤ جنيه مصرى.سجل سعره عند الشراء ١٥.٦٥ جنيه مصرى، فيما سجل سعره عند البيع ١٥.٧٥ جنيه مصرى.سجل سعر الدولار فى البنك، عند الشراء ١٥.٦٦ جنيه مصرى، ووصل سعره عند البيع ١٥.٧٦ جنيه مصرى.سجل سعر الدولار، عند الشراء ١٥.٦٥ جنيه مصرى، وبلغ سعره عند البيع ١٥.٧٥ جنيه مصرى.وصل سعره عند الشراء ١٥.٦١ جنيه مصرى، فيما بلغ سعره عند البيع ١٥.٧١ جنيه مصرى.