«ثمر الروح» في اجتماع لشباب كاتدرائية مارجرجس بالعاشر

أطلقت كاتدرائية القديس مارجرجس بالعاشر من رمضان تحت رعاية الأنبا مقار أسقف الإيبارشية، اليوم فعاليات اجتماع جديد للشباب بعنوان "ثمر الروح".شارك بالحضور في فعاليات الاجتماع عدد محدود من الشباب القبطي مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ومن بينها التباعد الاجتماعي بين الحضور والالتزام بارتداء الكمامات.وتبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير 8 مارس المقبل، ويمتد 55 يومًا، حتى ينتهي ليلة سبت النور.ويترأس تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية؛ قداسات أولى أيام الصوم الكبير بدير الأنبا بيشوي بوادى النطرون، وذلك يأتي تزامنًا مع الذكرى الأولى لرحيل الأنبا صرابامون، أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوي بوادى النطرون.